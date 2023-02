Parazão 2023: Paysandu estreia em nova data; veja quando o Papão entra em campo

A data da estreia do Paysandu no Campeonato Paraense de 2023 mudou. Inicialmente marcada para a quarta-feira (8), às 20h, na Curuzu, a primeira partida do Bicola no Parazão foi transferida para o dia seguinte, na quinta-feira (9), no mesmo horário e local. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do Papão, Vandick Lima

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

De acordo com o dirigente, a decisão veio da própria Federação Paraense de Futebol (FPF) e pegou o clube de surpresa. Vandick diz que acredita que a mudança ocorreu por solicitação do Itupiranga, adversário do Papão na estreia.

VEJA MAIS

"A partida mudou pra quinta. A Federação nos ligou perguntando se poderia mudar a data e nós aceitamos. Provavelmente isso foi um pedido do Itupiranga, já que eles jogarão a primeira partida em casa no domingo (5) e ficaria difícil chegar a Belém em 3 dias", explicou Vandick Lima.

Papão vai estrear somente na 2ª rodada

A estreia do Papão no Campeonato Paraense seria, originalmente, contra o Bragantino. No entanto, por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), as partidas do Tubarão do Caeté no campeonato foram suspensas. A medida será válida até o julgamento do "caso Paragominas" na Suprema Corte.