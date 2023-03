Com discussão de valores de cota, CBF marca Congresso Técnico da Série C de forma virtual

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcou para sexta-feira (3), às 14h, de forma virtual, o Congresso Técnico da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, ao O Liberal.

O Brasileiro da Série C conta com 20 clubes e, além do Paysandu, o Remo também representa o Estado do Pará na competição. Alguns debates irão ocorrer na reunião, um deles é o possível repasse de dinheiro da CBF aos clubes para a disputa.

Em 2022, a CBF repassou R$250 mil para cada equipe no início da disputa. Já em agosto do mesmo ano, mês em que a instituição completou aniversário, deu um aporte financeiro de R$8 milhões às equipes, ficando o valor de R$400 mil para que os clubes pudessem arcar com as despesas da competição.

Leão e Papão sonham com o acesso à Série B (Cristino Martins / O Liberal)

Tabela e formato

O Congresso Técnico também servirá para divulgar a tabela básica da competição. A Série C conta com 19 rodadas, de turno único e os quatro piores caem para a Série D, já os oito melhores garantem vaga na próxima fase, que será dois quadrangulares, os dois melhores de casa grupo conquistam o acesso e o primeiro colocado das chaves fazem a grande final do Brasileirão Série C.

Ano passado

As equipes paraenses também disputaram a Série C. O Remo ficou pelo caminho e não conseguiu passar da primeira fase, terminando a disputa na 12ª posição. Já o Paysandu avançou para a segunda fase na vice-liderança, mas a equipe bicolor, pela terceira vez consecutiva, fechou a competição na lanterna do quadrangular e permaneceu na Terceirona.