CBF lança novas bolas do Campeonato Brasileiro 2023 com nova fornecedora alemã

A CBF lançou, nesta terça-feira (28), as novas bolas oficiais para as divisões de acesso do Campeonato Brasileiro. O anúncio faz parte da parceria firmada com a marca alemã uhlsport, que substitui a Topper nas Séries B e C - a Série D de 2022 já teve bolas da fornecedora europeia. Elas contam com cores predominantemente azul e verde e receberam certificado de qualidade FIFA.

Apesar de serem usadas em três divisões do Brasileiro, foram lançados dois modelos: a Match Pro, exclusiva para a Série B; e a Game Pro, para as Séries C e D. Ambas têm como caraterística uma estrutura livre de absorção de água e tecnologia que permite o maior controle de bola pelos jogadores.

Bola tecnológica

As bolas possuem painel de 24 gomos e material em PU de alta performance, com resistência à abrasão e texturização em microestruturas para maior controle pelos atletas. O interior conta com a tecnologia Synergy, exclusiva da uhlsport. O sistema de costura profunda dos gomos aliado à termo-colagem alemã da Match Pro e Game Pro garante resistência da estrutura, uma superfície livre de costuras e zero absorção de água.

Além disso, de acordo com a fornecedora, a câmara de ar com tecnologia HAR (High Air Retention) proporciona 2.5x mais retenção de ar que as câmaras tradicionais.

Preço e onde comprar

As novas bolas do Campeonato Brasileiro já estão disponíveis para compra. No site oficial da uhlsport, o modelo Match Pro está disponível por R$ 499,00, enquanto o modelo Game Pro sai a R$ 349,99, com frete grátis.

Marca especializada em luvas de goleiro

A uhlsport é uma marca fundada na cidade de Balingen, na Alemanha, em 1948. O carro-chefe na companhia são os produtos destinados a goleiros, como calças e luvas. Mas a empresa também é especializada em bolas de futebol e vôlei, além de roupas para treinamentos.

Paraenses no Campeonato Brasileiro

Quatro clubes paraenses irão disputar o Brasileirão em 2023. Remo e Paysandu estão na Série C nacional, enquanto Águia de Marabá e Tuna Luso jogarão a Série D. Os jogadores das quatro equipes usarão a mesma bola lançada pela CBF, a uhlsport Game Pro.