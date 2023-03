Série C: Paysandu é punido com dois jogos de portões fechados e multa por briga contra o Figueirense

O Paysandu foi punido com a obrigatoriedade exercer dois mandos de campo com portões fechado e pagar multa de R$ 3,5 mil por problemas disciplinares na partida contra o Figueirense, pela Série C 2022. O jogo ocorreu no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em setembro do ano passado, pela terceira rodada da segunda fase do Brasileiro, e terminou com a vitória por 2 a 1 do time catarinense. O Figueira também perdeu dois mandos e terá que pagar R$ 3 mil em multas. Ambos ainda podem recorrer.

O duelo foi marcada por conflitos entre torcedores de Paysandu e Figueirense. Na súmula da partida constam o arremesso de objetos ao gramado - como cadeiras, baquetas e até bombas - pela torcida bicolor, que esgotou os 1.900 ingressos colocados à disposição da torcida visitante.

“No intervalo de jogo iniciou uma briga na torcida do Paysandu, onde a polícia teve que intervir e retirar um torcedor da mesma, que foi brutalmente agredido e teve que receber atendimento médico da Dra. Marina Cardoso Guzman, responsável pela equipe que estava em trabalho na ambulância”, informa o documento assinado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo.

Os conflitos se intensificaram no segundo tempo, quando o Figueirense ficou à frente no placar ao virar a partida em gol marcado pelo atacante Gustavo Henrique.

“Aos 24 minutos do segundo tempo, interrompeu momentaneamente por 6 minutos a partida, pois, após o gol da equipe mandante houve uma confusão entre a torcida mandante e a torcida visitante. A equipe de arbitragem foi informada pela comissão técnica do Figueirense FC, que foi atirado, no campo de jogo, atrás do gol onde encontravam-se em aquecimentos os atletas suplentes desta equipe e na direção dos mesmos, uma cadeira da arquibancada e 3 baquetas, vindas do local onde se encontravam torcedores do Paysandu. Sendo observado pela equipe de , o lançamento de bomba da torcida do Paysandu, em direção a torcida do Figueirense que se encontrava no setor das sociais do clube. Após ter a garantia da segurança, pelo policiamento local, e em contato com o delegado da partida a mesma foi restabelecida e transcorreu normalmente até o final. Informo que até o término da súmula, não nos foi apresentado a identificação dos autores dos arremessos, nem registro de ocorrência do fato supracitado”, descreve a súmula.

Punições aos clubes

O caso foi julgado pela Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (8). Por unanimidade de votos, o Paysandu terá que exercer dois mandos de campo com portões fechados, multa de R$ 2 mil pela desordem e objetos arremessados a campo, além de mais R$ 1,5 pelo atraso de três minutos para retornar ao gramade de jogo após o intervalo.

O Figueirense também perdeu dois mandos, levou multa de R$ 2 mil pela desordem e mais R$ 1 mil por ter atrasado dois minutos na volta para o segundo tempo.