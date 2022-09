Paysandu é multado por atirar objetos no gramado na partida contra o Figueirense-SC, pela Série C

O Paysandu foi multado pelos incidentes ocorridos na partida contra o Figueirense-SC, pela quarta rodada do quadrangular de acesso da Série C. De acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) divulgada nesta sexta-feira (30), o clube foi punido com o pagamento de R$ 300 pelo arremesso de um plástico de laranjinha no gramado do estádio da Curuzu. A decisão, no entanto, cabe recurso.

De acordo com a súmula do jogo entre Paysandu e Figueirense, dois objetos, ambos oriundos das arquibancadas do Paysandu, foram arremessados contra o gramado. A primeira ocorrência foi registrada aos 30 minutos do primeiro tempo, quando foi jogado em campo um relógio. Além disso, aos 7 minutos do segundo tempo, houve o arremesso de um objeto plástico no campo de jogo, também pela torcida do Paysandu.

De acordo com o STJD, o clube comprovou a identificação do dono do relógio e, por isso, não foi punido por esse arremesso. No entanto, o Papão precisou ser multado pela laranjinha atirada em

“Se existe apresentação de um boletim quanto ao relógio, a Procuradoria pede a aplicação do parágrafo terceiro e a isenção do clube. Mas existe ainda um objeto plástico que não houve a identificação do torcedor infrator e a Procuradoria pugna pela condenação”, afirmou a entidade.

Mais cedo, jogador foi absolvido

Pela manhã, a 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o volante Mikael, denunciado após expulsão em partida contra a equipe do Vitória, pela segunda fase da Série C. O jogador recebeu um jogo de suspensão, já cumprido contra o ABC, na rodada segunda do quadrangular, e pode atuar por competições nacionais.