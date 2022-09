Márcio Fernandes diz que pretende permanecer no Paysandu para temporada 2023

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, disse em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal que deseja ficar no clube para a temporada de 2023. De acordo com o comandante, o carinho recebido pela cidade de Belém e pela Fiel Bicolor alimentaram desejo de continar seguindo a carreira no clube da Curuzu.

"Eu gostaria muito de conquistar títulos com a camisa do Paysandu, uma camisa que eu vesti quando era jogador e agora como treinador. Gosto muito da cidade, do clube e da torcida, então pretendo permanecer aqui para 2023"

Márcio tem contrato com o Paysandu até o final da Copa Verde deste ano, que começa no final de outubro. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador também tem um acordo para ficar no clube na próxima temporada. No entanto, tudo depende do futuro político do Paysandu. O acordo só valerá se Ettinger, atual presidente e candidato às próximas eleições, for reeleito. Se o presidente perder a eleição, o técnico precisará negociar com a nova gestão.

Márcio Fernandes, de 60 anos, chegou ao Paysandu no final do ano passado e participou de toda formatação do elenco para as disputas de 2022. No comando do Lobo, o treinador acumula 40 partidas, sendo 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O comandante possui como auxiliar à beira do gramado o filho, Marcinho Fernandes.