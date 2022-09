Diretor do Paysandu avalia situação de José Aldo para 2023 e cita eleição no Papão como 'entrave'

De olho na Copa Verde, o Paysandu conseguiu ativar o aditivo de contrato do meio-campista José Aldo, de 24 anos, que está na segunda temporada defendendo o Papão, mas a permanência do jogador para 2023 é incerta, afirmou o diretor de futebol do clube, Roger Aguilera.

José Aldo está emprestado ao Paysandu e pertence ao Guarani-SC. O jogador se destacou no Papão e recebeu proposta para deixar Belém e jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta-SP. O clube paraense agiu rápido, conversou com o jogador e dirigentes do Guarani-SC e Aldo permaneceu, porém, existe a possibilidade de venda de parte dos direitos federativos do atleta. Roger Aguilera, diretor de futebol do Papão, informou que é complicado exercer a compra em período eleitoral do clube.

“Ele vai permanecer para a Copa Verde, como a maioria do elenco. Não sabemos [se ele vai ficar para 2023]. Difícil falar em compra dos direitos [federativos], tendo uma eleição próxima no clube”, disse Roger Aguilera.

O meia iniciou a carreira no Guarani-SC, atuou pela base do Palmeiras-SP, Internacional-SP e Pelotas-SP, além de ter jogado em Portugal, pelo Portimonense. Na atual temporada, José Aldo esteve em campo com a camisa do Paysandu em 36 partidas. Titular absoluto na equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes, o meia balançou as redes cinco vezes.

O Paysandu tenta o tricampeonato da Copa Verde. O Papão é o maior vencedor da competição regional ao lado do Cuiabá-MT, com dois títulos cada. O clube paraense levantou a taça da Copa Verde nas temporadas 2016 e 2018.