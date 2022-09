Fora dos planos! Meia Serginho não fica no Paysandu, afirma diretor de futebol do Papão

O Paysandu ainda conversa com alguns jogadores visando acionar o aditivo de contrato para a disputa da Copa Verde, porém, o meia Serginho não irá permanecer no clube alviceleste. A informação foi confirmada por Roger Aguilera, diretor de futebol do Papão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A equipe de O Liberal conversou com dirigente alviceleste que afirmou que o jogador não irá continuar e deu detalhes da saída do atleta. “Não [vai permanecer]”, disse Roger Aguilera, que informou que os motivos da saída de Serginho foi através de uma avaliação da comissão técnica.

VEJA MAIS

Outros motivos também pesaram para a saída de Serginho do clube. O baixo rendimento nos momentos decisivos na Série C e o salário, foram alguns questionamentos colocados à mesa. Serginho, 31 anos, chegou ao Paysandu para a reta final do Campeonato Paraense, ganhou a posição de titular na equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes e fez 25 jogos pelo clube e marcando quatro gols.

Carreira

Natural de Santos (SP), Serginho iniciou a carreira nas categorias de base do Peixe, passou pelo Red Bull Brasil-SP, Oeste-SP, Palmeiras-SP e Ceará-CE. Jogou no Cazaquistão, na Coreia do Sul, além de ter passado cinco temporadas no Japão, defendendo o Matsumoto Yamaga.