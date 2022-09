Contrato de Ricardinho com o Paysandu pode não ser renovado para a Copa Verde; entenda

O contrato do meia Ricardinho com o Paysandu pode não ser renovado para a disputa da Copa Verde. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Carlos Ferreira, salários e a condição física do atleta atrapalham na assinatura de um termo aditivo de contrato para a competição regional.

Segundo o jornalista, Ricardinho já treina com demais jogadores do elenco do Paysandu há cerca de um mês. Antes, o jogador ficou seis meses longe dos gramados, tratando uma lesão no Tendão de Aquiles do pé direito.

Apesar de parecer recuperado da cirurgia realizada para corrigir a lesão, a presença de Ricardinho na Copa Verde é incerta. O contrato do atleta termina no dia 15 de outubro e o Paysandu avalia se será vantajoso prorrogar o vínculo com o atleta até o final do torneio regional, que termina no dia 15 de novembro.

Um dos fatores que implicam contra a permanência do atleta é o alto salário. Em caso de não renovação, o clube teria fôlego financeiro até o final do ano. Além disso, há um receio por parte do departamento médico de que ocorra uma nova complicação na lesão sofrida em abril deste ano.

Volta à concentração

Mesmo sem estar em condições de jogo, Ricardinho estava sendo relacionado para todas as partidas do Paysandu no quadrangular de acesso da Série C. A ideia da comissão técnica bicolor era que o meia voltasse a se integrar com o restante do elenco nos vestiários. Além disso, Ricardinho seria uma espécie de "motivador" do elenco nos duelos decisivos.

Houve, inclusive, a possibilidade do jogador atuar em alguns jogos no segundo turno. No entanto, com o início ruim do Paysandu no quadrangular, a reestreia do jogador foi adiada.