STJD: Paysandu e volante Mikael serão julgados nesta sexta-feira (30)

Mesmo eliminado da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tem dois compromissos relativos à competição, que serão apreciados até amanhã. Ainda hoje, o clube responderá por vandalismo da torcida na partida contra o Figueirense, enquanto o volante Mikael senta no banco dos réus devido a expulsão direta no duelo contra o Vitória.

O caso de Mikael será o primeiro a ser apreciado na corte esportiva, marcado para esta quinta-feira. O atleta será julgado pela 4ª comissão disciplinar, enquadrado no art 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Mikael foi expulso após dar um pisão em Rafinha, ainda aos sete minutos de jogo.

O caso em questão aconteceu durante a primeira rodada da segunda fase da Série C. Se condenado, a pena pode variar entre quatro a 12 partidas, com um já cumprido.

No dia segunda,30 de setembro, é a vez do Paysandu resolver suas questões na justiça desportiva. O clube será julgado por vandalismo da torcida, em partida do quadrangular final da Série C, contra a equipe do Figueirense.

O árbitro da partida relatou na súmula o arremesso de um relógio e uma laranjinha, provenientes da torcida bicolor. Neste caso, o Papão pode ser multado entre R$ 100 e R$ 100 mil, além da perda de mando de uma até 10 partidas. Em sua defesa, o clube deve apresentar provas de que tomou atitude diante do ocorrido, como um Boletim de Ocorrência registrado no mesmo dia.