Pipico: sem espaço no elenco, atacante deixa o Paysandu e retorna ao Rio de Janeiro; saiba mais

O atacante Pipico não faz mais parte dos planos do Paysandu para o restante da temporada, onde o time tentará o tricampeonato da Copa Verde. Sem espaço no grupo, o atleta rescindiu contrato com a direção do clube e já deixou a capital paraense. A despedida foi registrada nas redes sociais por um dos companheiros de time.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Aos 37 anos, o veterano atacante não rendeu em campo, mas ao que tudo indica tem o carinho dos companheiros. Através do Instagram, o meia Gabriel Davis registrou a despedida do atleta. Gabriel fica no elenco para a Copa Verde e desejou sucesso na sequência da carreira de Pipico. “Despedida dele! O Rei da resenha, Pipico. Deus abençoe sua vida, irmão. ‘Tamo’ junto”, disse.

SAIBA MAIS



Junto a ele estavam ainda o volante Wesley, o lateral-direito Leandro Silva, que deve renovar para a competição, e o atacante Alessandro Vinícius. Pipico foi contratado em maio deste ano, depois de um período no Madureira, do Rio de Janeiro. Já, o atacante disputou 11 jogos e marcou três gols, diferente do Paysandu, onde fez 12 partidas e não balançou as redes.

Despedida Pipico

Pipico já retornou ao Rio de Janeiro, onde reside com a família.