Paysandu ajusta elenco para a Copa Verde e mais dois nomes ganham aditivo contratual

Faltando menos de um mês para o início da Copa Verde, o Paysandu continua promovendo ajustes em seu elenco para garantir participação no torneio que pode lhe render um tricampeonato. Depois de realizar uma série de aditivos contratuais, os bicolores devem fechar com mais dois atletas: o lateral-direito Leandro Silva e o volante João Vieira.

A informação ainda não foi confirmada pela direção bicolor, mas de acordo com uma fonte interna consultada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, os dois atletas devem somar-se aos outros 12 companheiros já garantidos na competição regional através de aditivos, sem contar o lateral-esquerdo Patrick Brey, o volante Bileu, e os atacantes Danrlei e Marlon, que tem contratos com o Papão superiores a disputa da Copa Verde.

O lateral-direito Leandro Silva disputou 10 partidas na temporada, a última delas contra o Figueirense, pela quarta rodada do quadrangular decisivo. Já o volante tem uma temporada mais robusta, entrando em campo por 20 vezes em jogos oficiais. A última partida disputada por ele foi na despedida da Série C, diante do Vitória, em Belém.

Veja os jogadores que fizeram aditivo contratual:

Thiago Coelho (goleiro)

Genílson (zagueiro)

Lucas Costa (zagueiro)

Gabriel Davis (meia)

Mikael (volante)

Yure (volante)

Dioguinho (atacante)

Marcelo Toscano (atacante)

José Aldo (meia)

Gabriel Bernard (goleiro)

Naylhor (zagueiro)

Robinho (atacante)

Atletas com contratos superiores ao aditivo:

Patrick Brey (lateral-esquerdo)

Bileu (volante)

Danrlei (atacante)

Marlon (atacante)