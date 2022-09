Após José Aldo, Paysandu anuncia a renovação com mais três atletas para a Copa Verde

O Paysandu confirmou a permanência de mais três jogadores para a disputa da Copa Verde. O goleiro Gabriel Bernard, o zagueiro Naylhor e o atacante Robinho também chegaram a um acordo com a direção bicolor. Com isso, os atletas vão disputar o torneio regional.

Mais cedo, o clube já havia anunciado as permanências do goleiro Thiago Coelho, dos zagueiros Genílson e Lucas Costa, dos volantes Mikael e Yure, do meia Gabriel Davis e dos atacantes Dioguinho e Marcelo Toscano.

Por fim, o meio-campista José Aldo garantiu que permanecerá no clube pelo menos até o final da participação bicolor na Copa Verde 2022. O jogador assinou um aditivo de contrato nesta terça-feira (27), que prorrogou o vínculo com o Papão até o término do torneio regional da CBF. A informação foi obtida com exclusividade pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.