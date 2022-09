José Aldo assina aditivo de contrato e fica no Paysandu até o final da Copa Verde

Valorizado no mercado depois da boa temporada no Paysandu, o meio-campista José Aldo garantiu que permanecerá no clube pelo menos até o final da participação bicolor na Copa Verde 2022. O jogador assinou um aditivo de contrato nesta terça-feira (27), que prorrogou o vínculo com o Papão até o término do torneio regional da CBF. A informação foi obtida com exclusividade pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

José Aldo tem 24 anos e pertence ao Guarani de Palhoça, de Santa Catarina, mas está emprestado ao Paysandu desde 2021, quando também disputou a Série C do Brasileiro pelo time alviceleste. O jogador já atuou em 41 partidas com a camisa alviceleste e marcou seis gols pelo Papão.

Natural de Surubim, interior de Pernambuco, Aldo fez parte das divisões de base do Palmeiras, até que foi emprestado para o Internacional. Depois jogou no sub-23 do Portimonense-POR, até ser cedido para o Pelotas-RS.

Futuro pós-Copa Verde indefinido

Apesar da assinatura do aditivo de contrato a permanência de Aldo na Curuzu para a próxima temporada ainda é incerta. Em entrevista coletiva na última semana, o coordenador técnico do Papão, Ricardo Lecheva, disse que o vínculo do jogador com o clube está "um pouco fora do controle" da diretoria.

Na entrevista, Lecheva disse que o clube tenta a renovação de contrato do atleta para 2023 e propôs algo parecido com o que foi feito com o atacante Marlon. O Paysandu tem interesse na compra definitiva do jogador.

Mercado de Série B

Outra preocupação do Paysandu sobre a possível permanência de Aldo para 2023 é o mercado que o jogador possui em divisões superiores. Nesta temporada, o meia por pouco não saiu para jogar a Série B pela Ponte Preta.