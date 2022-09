Paysandu anuncia aditivos de contrato de oito jogadores para a Copa Verde; veja a lista

O Paysandu anunciou aditivo de contrato com mais oito jogadores para a disputa da Copa Verde de 2022. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (27), por meio de uma nota oficial no site do clube.

De acordo com o Papão, permanecem no clube até o final da competição regional da CBF os seguintes jogadores:

Thiago Coelho (goleiro)

Genílson (zagueiro)

Lucas Costa (zagueiro)

Gabriel Davis (meia)

Mikael (volante)

Yure (volante)

Dioguinho (atacante)

Marcelo Toscano (atacante)

Segundo a nota, esses atletas se somam ao lateral-esquerdo Patrick Brey, o volante Bileu, e os atacantes Danrlei e Marlon, que tem contratos com o Papão superiores a disputa da Copa Verde.

O vínculo com os demais jogadores do elenco termina no dia 15 de outubro. No entanto, novos aditivos devem ser anunciados nos próximos dias. A permanência, ou não, de cada jogador será avaliada pela comissão técnica em conjunto com a diretoria do clube.

Valorizado no mercado depois da boa temporada no Paysandu, o meio-campista José Aldo garantiu que permanecerá no clube pelo menos até o final da participação bicolor na Copa Verde 2022. Apesar de não ter sido oficialmente comunicado pelo clube, o Núcleo de Esportes de O Liberal apurou com exclusividade que o jogador assinou um aditivo de contrato que prorrogou o vínculo com o Papão até o término do torneio regional da CBF.

Dispensas

A diretoria do Paysandu já possui alguns nomes definidos para deixar o clube. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Bicola, cinco jogadores estão fora dos planos da comissão técnica para o restante da temporada.