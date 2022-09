Paysandu anuncia renovação com lateral e volante para a Copa Verde; aditivos chegam a 16

O Paysandu anunciou na tarde desta quarta-feira (28) a renovação de contrato de mais dois jogadores para a disputa da Copa Verde. Após o Núcleo de Esportes de O Liberal ter antecipado a ampliação de contrato com João Vieira e Leandro Silva, o clube confirmou a assinatura de termo aditivo com o volante Jean Henrique e o lateral-direito Igor Carvalho.

Com as renovações, chegam a 16 o número de contratos do Paysandu para a Copa Verde. O clube, no entanto, anunciou oficialmente a ampliação de acordo com 15 jogadores, mas a reportagem de O Liberal apurou que José Aldo já assinou termo aditivo com o Papão para a Copa Verde.

Gabriel Bernard (goleiro) Thiago Coelho (goleiro) Leandro Silva (lateral-direito) Igor Carvalho (lateral-direito) Genílson (zagueiro) Lucas Costa (zagueiro) Naylhor (zagueiro) Gabriel Davis (meia) José Aldo (meia) João Vieira (volante) Jean Henrique (volante) Mikael (volante) Yure (volante) Dioguinho (atacante) Marcelo Toscano (atacante) Robinho (atacante)

Além deles, o lateral-esquerdo Patrick Brey, o volante Bileu e os atacantes Danrlei e Marlon já têm contrato superior ao período de disputa da Copa Verde, totalizando, assim, 20 jogadores no plantel bicolor para a Copa Verde até o momento.

O Paysandu informa que o vínculo dos demais jogadores termina no próximo dia 15 de outubro. Cada caso será avaliado individualmente pela direção do clube juntamente com a comissão.