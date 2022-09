Lembra deles? 15 jogadores com passagens por Remo e Paysandu subiram para Série B; veja a lista

A Série C do Campeonato Brasileiro já conhece os quatro clubes que subiram para a Segunda Divisão nacional. As equipes do ABC-RN, Mirassol-RN, Vitória-BA e Botafogo-SP garantiram o acesso com alguns 16 jogadores que passaram pelo futebol paraense atuando pela dupla Re-Pa.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O Mirassol-SP, finalista da Série C, teve em seu elenco três jogadores que passaram pelo futebol do Pará, além deum paraense que não jogou no futebol paraense. O clube paulista subiu com o meia Paulinho, de 33 anos, que atuou pelo Paysandu em 2016 e também em 2021. O jogador fez 25 partidas pelo Papão e foi campeão estadual pelo bicola.

Volante Paulinho teve duas passagens pelo Papão (Sidney Oliveira / O Liberal)

No ataque, o Leão teve a presença de Matheus Oliveira, ex-Remo. O jogador esteve na equipe azulina na Série B de 2021 e foi rebaixado. Ao todo foram 20 jogos com a camisa do Remo.

Matheus Oliveira treinando pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Outro que estava na equipe paulista e conquistou o acesso foi o atacante Mário Sérgio, de 27 anos. O jogador esteve no Remo em 2019, foi campeão paraense e participou de 14 partidas.

Mário Sérgio defendendo o Remo em 2019 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Fechando a equipe, está o lateral esquerdo Pará, de 27 anos. O jogador é natural de Capanema (PA), porém, nunca atuou por um clube paraense.

Pará é natural de Capanema (PA) (Divulgação / Mirassol FC)

ABC

O clube potiguar, outro finalista da Série C, subiu para a Segundona com oito jogadores que passaram por Leão e Papão. O primeiro da lista é o atacante Henan, que foi contratado pelo Papão no início da temporada, mas foi emprestado pelo próprio Paysandu ao ABC para a disputa da Série C.

Henan atuando pelo Paysandu no Parazão (Cristino Martins / O Liberal)

O volante Wellington reis, de 30 anos, é outro jogador que defendeu as cores do Papão por duas temporadas, a primeira em 2019 e a última em 2020.

Wellington Reis defendendo o Papão em 2020 (Jorge Luiz / Paysandu)

Jefinho, atacante, também defendeu o Paysandu em 2020. O jogador esteve no elenco alviceleste e realizou apenas cinco partidas com a camisa bicolor e não marcou gols.

Jefinho pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O lateral esquerdo Daniel Vançan, de 25 anos, também subiu com o ABC e teve passagem pelo futebol paraense. O jogador vestiu a camisa do Remo em 2019 e esteve em campo por 14 vezes.

Daniel Vançan em coletiva quando atuava pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Outro que defendeu o Leão foi o volante Júlio Rusch, de 25 anos. O jogador esteve no elenco azulino de 2020 e conquistou o acesso com a equipe paraense para a Série B do Brasileiro.

Júlio Rusch pelo Remo em 2020 (Samara Miranda / Remo)

Guilherme Garré, autor do gol do ABC na vitória por 1 a 0, diante do Paysandu, no jogo em que o clube nordestino conquistou o acesso, é mais um jogador que defendeu o Remo em 2019. Garré, de 29 anos, fez 10 partidas pelo Leão na Série C e marcou um gol.

Garré em treino quando jogava no Remo (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Allan Dias, de 33 anos, ex-Remo, foi mais um que subiu com o ABC. O jogador defendeu o Leão Azul em 2016 e realizou 11 partidas e marcou dois gols.

Allan Dias em um treino no Baenão pelo Remo (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Outro jogador que defendeu o Remo foi o atacante Eron, de 24 anos. Em 2020 o jogador subiu com o Leão Azul para a Série B e chegou ao clube paraense por empréstimo, vindo do Vitória-BA.

Eron treinando no Baenão pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Botafogo-SP

O clube paulista subiu com o atacante Salatiel. “Xodó” da torcida do Remo na campanha do acesso à Série B em 2020, o jogador conquistou mais um acesso na carreira. Pelo Leão Azul foram 13 partidas e cinco gols.

Salatiel foi fundamental na conquista do acesso do Remo à Série B (Samara Miranda / Remo)

Outro ex-azulino que comemorou o acesso com o Botafogo-SP foi João Diogo. O atacante paraense, de 23 anos, passou pelo Leão em 2020, mas foi dispensado pelo Remo na reta final da Série C.

João Diogo é paraense e iniciou a carreira no futsal do Remo (Samara Miranda / Remo)

Vitória-BA

O clube baiano teve no elenco dois jogadores que passaram pela dupla Re-Pa. O goleiro Dalton, de 36 anos, defendeu o Paysandu em 2012 e conquistou o acesso para a Série B com o clube paraense.

Goleiro Dalton defendeu o Paysandu em 2012 e hoje veste a camisa do Vitória (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Já o ataque do clube baiano, contou com a presença de Rafinha, 20 anos, que defendeu as cores do Remo em 2021. O jogador foi um dos destaques do Vitória no acesso, teve uma passagem apagada no Remo. Foram 25 partidas disputadas pelo clube paraense, um gol marcado e o rebaixamento para a Série C.