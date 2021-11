Agora é oficial: Paulinho não faz mais parte do elenco bicolor

O Paysandu anunciou no final da tarde desta sexta-feira (19) que o volante Paulinho não faz mais parte do elenco bicolor. O contrato do atleta foi rescindido a pedido do volante.

Em outubro, o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, havia confirmado a O Liberal que atleta teria pedido desligamento. O pedido veio após a invasão de uma torcida uniformizada bicolor na goleada de 4 a 1 sofrida para o Ituano-SP.