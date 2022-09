Mirassol e Botafogo-SP conquistam o acesso à Série B; Mirassol decide a Série C contra o ABC

A Série C do campeonato Brasileiro definiu mais dois classificados para a Série B 2023 e os finalistas da competição. Após ABC e Vitória conquistarem o acesso para a Segundona no ano que vem no último sábado, o Mirassol-SP e o Botafogo-SP foram os outros dos clubes que se garantiram na Série B. ABC x Mirassol farão a final da competição, em uma final inédita.

Neste domingo (25), o Mirassol venceu a Aparecidense-GO, em casa, pelo placar de 2 a 1 e terminou o quadrangular do grupo B na liderança. Já no Rio de Janeiro (RJ), o Botafogo-SP venceu o Volta Redonda-RJ, também por 2 a 1, e ficou com a segunda vaga na Série B.

Para o Botafogo a temporada na Série C teve um ponto final neste domingo. Já para o Mirassol, a Série C ainda continua. O clube decidirá a competição contra o ABC em duas partidas, sendo a primeira em Natal (RN) e a segunda no interior paulista.