Mais um! Atacante rescinde com o Remo e saídas chegam a 10 no elenco

O Remo ainda está jogando uma final de Copa Verde, mas muitos jogadores já deixaram o clube. O Leão não conseguiu se manter na Série B, principal objetivo do ano e com isso alguns atletas foram saindo. O mais recente a deixar o elenco foi o atacante Rafinha. Assim, a equipe azulina chega a 10 atletas rescindidos após o rebaixamento para a Série C.

Rafinha foi contratado pelo Remo em maio (Samara Miranda/Remo)

Rafinha, de 29 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e não faz mais parte do elenco para a final da Copa Verde. O jogador, que chegou ao Leão para a disputa da Série B, nunca se firmou na equipe e atuou em 25 partidas, a maioria delas entrando no segundo tempo.

Pelo Leão, Rafinha marcou um gol, na vitória contra o Galvez-AC, por 9 a 0, pela Copa Verde e deu duas assistências. Ele não vinha sendo relacionado aos últimos jogos em razão de uma lesão.

Veja os jogadores que já deixaram o Remo:

Zagueiros: Romércio, Edu e Rafael Jansen;

Lateral: Thiago Ennes;

Volante: Marcos Júnior e Anderson Uchôa;

Meia-atacante: Matheus Oliveira;

Atacante: Wallace, Rafinha e Victor Andrade;