Reforço, meia-atacante do Remo revela condição física: ‘Não estou 100%’

O novo meia-atacante do Remo Matheus Oliveira falou sobre suas condições físicas. Contratado recentemente para o restante da Série B do Brasileiro, o jogador afirmou que não está totalmente apto, apesar de estar pronto e ansioso para estrear no clube azulino. Matheus ainda disse que do meio para frente pode jogar em qualquer posição.

“Fisicamente eu ainda não estou 100%. Mas vou treinar bastante para me adaptar o quanto antes. Da minha posição para frente (do meio), eu faço (todas) as funções também (do ataque). Não me importo se estou jogando de ponta-direita, ponta-esquerda, de meia, eu quero estar jogando”, afirmou Matheus.

O meia-atacante estava no Atlético (GO), onde jogou 11 partidas e marcou um gol. Seu último jogo foi contra o Corinthians (SP) na terceira fase da Copa do Brasil, no dia 2 de junho. Matheus já está regularizado para jogar pelo Remo, mas é possível que sua estreia ainda não seja no próximo jogo contra o Avaí (SC), porém o jogador disse que está bem caso seja opção do técnico Felipe Conceição.

“Estou pronto, preparado, ansioso para poder vestir essa camisa e poder ajudar os meus companheiros e dar alegria ao torcedor também. Aos poucos vou conhecendo as ideias dele (o treinador Felipe Conceição) pessoalmente, porque eu já vinha acompanhando antes. Então, com conversas e treinos eu acredito que o entrosamento vai vir o quanto antes”, finalizou.

O jogo entre Remo e Avaí (SC), pela Série B do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Ressacada, em Florianópolis. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)