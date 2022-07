Perfil de torcedores do Brasiliense brinca com a nova camisa do Paysandu e provoca o Remo

Após o lançamento da camisa amarela denominada “Tríplice Coroa”, feita pelo Paysandu, em alusão aos títulos da Copa Norte, Parazão e Copa dos Campeões de 2002, o perfil “Brasiliense da Zueira”, administrado por torcedores do Jacaré, brincou com a cor da camisa do Papão e provocou o Remo.

O perfil, que é administrado por torcedores, repostou a publicação do Paysandu, em que o clube divulgava a nova camisa e escreveu: “Uma clara homenagem ao Brasiliense pelo título da Copa Verde de 2020 em cima do Remo”.

VEJA MAIS

Vários torcedores do Brasiliense e do Paysandu brincaram na publicação. O Remo perdeu o título da Copa Verde de 2020 para o Brasiliense-DF nas penalidades, no Mangueirão. Essa foi a última partida do Estádio Olímpico do Pará, antes de iniciar a reforma e ampliação do Colosso do Bengui.

Camisa do Papão

A camisa do Paysandu está disponível em todas as Lojas Lobo e também no site, no valor de R$249 (masculina) e R$238 (feminina).