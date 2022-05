De casa nova! Ex-Remo, Felipe Gedoz é anunciado por possível rival do Leão na Copa Verde

O meia Felipe Gedoz, ex-Remo, foi anunciado pelo Brasiliense, clube que disputa a Série D do Brasileirão e vai jogar também a Copa Verde - onde o meia pode reencontrar o Leão, já que o calendário do torneio ainda não foi anunciado. O Jacaré divulgou a contratação via Twitter. Gedoz estava sem clube desde o último dia 25 de abril, quando o Leão anunciou a rescisão com o atleta, que teve uma passagem com altos e baixos, além de polêmicas no Baenão.

Gedoz chegou ao Remo em novembro de 2020, por empréstimo do Nacional-URU. Lesões e a Covid-19 diminuíram o espaço do jogador no clube, que chegou como principal peça azulina na Série C. O jogador foi fundamental no acesso do Leão à Série B, neste mesmo ano.

Fim da lua de mel

Porém, em 2021, as coisas começaram a mudar. Após o Remo conseguir a permanência definitiva de Gedoz, numa campanha via PIX, o Leão arrecadou dos torcedores mais de R$ 40 mil e repatriou o jogador. No entanto, Gedoz começou a oscilar em campo e, aos poucos, ser questionado pela torcida.

O Remo ainda renovou o contrato do jogador para 2022.No entanto, as polêmicas continuaram. A gota d'água foi quando Gedoz faltou a um treino, antes do empate em 2 a 2 com o São José. Como resultado, o jogador foi retirado da lista de relacionados. Após ter a rescisão anunciada, o meia chegou a ser especulado para o Paysandu, mas a diretoria bicolor descartou.

Números

Felipe Gedoz realizou 79 partidas com a camisa do Remo, balançou as redes 12 vezes, além de ter conquistado o acesso para a Série B, o título da Copa Verde 2021 e do Parazão 2022, mas também possui um rebaixamento com o Leão à Série C.