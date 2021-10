Carrasco do Remo na última Copa Verde, Brasiliense contrata atacante ex-Papão e Leão

O Brasiliense-DF, carrasco do Remo na Copa Verde 2020, está na luta pelo bicampeonato. O time candango eliminou o Cuiabá-MT nas penalidades e encara o Nova Mutum-MT, nas quartas de final da competição. Para essa reta final da Copa Verde, o Jacaré contratou um atacante que é um velho conhecido das torcidas do Paysandu e também do Remo.

O Brasiliense acertou com o atacante Marcão Santana, de 36 anos, que teve passagens na dupla Re-Pa. Ele atuou no Paysandu na temporada 2017, fez 28 jogos e marcou quatro gols na Série B. Já em 2019 Marcão retornou a Belém, dessa vez para defender o Leão Azul na Série C, porém, teve uma passagem apagada, com apenas seis partidas e nenhum gol marcado.

Marcão atuando pelo Remo em 2019 (Samara Miranda / Remo)

O último clube do Marcão foi o Criciúma-SC, equipe que está disputando o quadrangular final no mesmo grupo do Paysandu e enfrentou o Papão no primeiro jogo, no empate em 0 a 0, na estreia das equipes no quadrangular.