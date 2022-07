Adversário do Remo, ABC contrata dois jogadores que já vestiram a camisa do Leão Azul

Adversário do Remo, o ABC-RN luta para garantir a vaga na próxima fase. O clube potiguar é o quarto colocado e pode dar um passo importante para a classificação, em caso de resultado positivo em Belém. Antes de encarar o Remo, a diretoria do ABC anunciou três reforços para a sequência da Série C, dois deles já vestiram a camisa do Leão Azul.

O primeiro a ser anunciado foi o lateral-esquerdo Daniel Vançan, de 25 anos, estava no Oeste-SP e chega ao ABC para a reta final do Brasileirão. O jogador já atuou com a camisa do Remo, na temporada 2019, esteve em campo 14 vezes e marcou um gol. O atleta aguarda a publicação no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para estrear.

Além de Vançan, o ABC fechou com o volante Júlio Rusch, de 25 anos. O jogador estava na Inter de Limeira-SP e no ano passado defendeu as cores do Manaus-AM. Rusch defendeu as cores do Remo em 2020 e fez parte do elenco azulino que conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Leão o volante realizou 23 jogos e não marcou gols.

Para o setor ofensivo, o ABC acertou com o atacante Wesley Pionteck, de 26 anos, que estava disputando a Série B pelo Sampaio Corrêa-MA.