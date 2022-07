Remo pode ter mudanças em todos os setores contra o ABC; Leandro Carvalho pode ser titular

O Remo poderá ter mudanças para a partida contra o ABC-RN, no próximo domingo (17), às 19h, no Baenão, pela 15ª rodada da Série C. O técnico Gerson Gusmão trabalhou durante a semana algumas trocas deverão ocorrer em todos os setores do campo. O atacante Leandro Carvalho, contratado recentemente pelo clube, pode ter a chance de iniciar jogando.

Precisando dar uma resposta ao torcedor, após derrota para o então lanterna da Série C no último final de semana, o Remo poderá ter novidades na próxima partida. No gol, Vinícius deverá receber um “descanso”, após falhas nos últimos jogos e Zé Carlos deve ser o dono da posição.

Na defesa o treinador Gerson Gusmão trabalhou com algumas peças. Ricardo Luz poderá dar lugar a Celsinho. Daniel Felipe pode reaparecer na equipe no lugar de Igor Moraes formando a dupla de zaga com Marlon.

Meio-campo

No meio Anderson Paraíba treinou durante a semana, mas Erick Flores também poderá desempenhar a função. Paulinho Curuá, que ficou fora da lista de relacionados da última partida, foi testado ao lado de Uchôa, podendo entrar jogando no lugar de Jean Patrick.

Setor ofensivo

O ataque remista voltará a ter Brenner como opção. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa direita, jogou alguns minutos contra o Atlético-CE e deve ganhar a posição de Vanílson, mesmo não estando 100% fisicamente. Bruno Alves, suspenso no último jogo é uma realidade no time, além de Leandro Carvalho, que fez o gol do Remo na derrota por 3 a 1 na rodada passada, deverá ter uma chance de cara, atuando como titular.

Treinos

Alguns trabalhos realizados pelo técnico Gerson Gusmão nesta semana. A questão da bola parada azulina, principalmente defensiva. Saídas em velocidade explorando Bruno Alves e Leandro Carvalho, além de finalização, já que o Leão está sendo pouco efetivo nas partidas.

Panorama

O Remo é o 13º na tabela da Série C com 18 pontos e fora do G8, já o ABC é o terceiro colocado com 24 pontos conquistados. Uma vitória recoloca o Leão Azul na briga por uma das vagas no quadrangular final da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.