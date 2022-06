Em anúncio de Leandro Carvalho, Remo provoca e não cita o Paysandu em 'grandes' clubes do jogador

Na semana do Re-Pa, o Remo anunciou oficialmente a contratação do atacante Leandro carvalho, que jogou pelo Paysandu nas categorias de base e também no profissional. No anúncio feito pelo clube azulino nas redes sociais, foi citado que ele jogou em grandes clubes e deixou de fora o rival da lista.

A publicação azulina nas redes sociais citou os times em que o atleta passou na carreira e foi categórica em dizer que eram clubes grandes e não listou o Paysandu

“O Clube do Remo anuncia mais um reforço para a temporada: o atacante Leandro Carvalho. O paraense de 27 anos é remista desde o berço e atuou por grandes clubes como Botafogo-RJ, América-MG, Náutico-PE e Ceará-CE, de onde chega por empréstimo até o fim da temporada”, publicou.

Remo provocou o Papão nas redes (Reprodução Instagram)

Nos comentários da postagedores do Remo gostaram da legenda, deixaram recados e relembraram o áudio do coordenador técnico do Paysandu, Lecheva e o empresário e colaborador bicolor, Roger Aguilera, que pediram para o atacante voltasse para o Paysandu para “ser feliz”.

Veja alguns comentáios

“Eu gostei da legenda (risos)” – Matheus Lisboa

“Esse anúncio foi f***” – Rodolfo Wallame

“Está eu e o Lecheva e a 10 é tua” – Leandro Silva

“Atuou por grandes clubes (risos)” – Ricardo Alves

“Esqueceu de adicionar o Paysandu na lista de grandes clubes, administrador (risos)” – Caio Henrique Vieira

“Ainda bem que citou só os grandes clubes mesmo” – Lucas Costa