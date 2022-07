Atacante ex-Remo é o artilheiro do próximo adversário do Paysandu na Série C

O Vitória-BA, próximo adversário do Paysandu na Série C do Brasileirão, tem como destaque um jogador que conhece bem o futebol paraense. O atacante Rafinha, que defendeu o Remo em 2021, é o artilheiro do Leão da Barra nesta temporada. O atleta, que chegou há pouco mais de dois meses no Barradão, tem ajudado a equipe rubro-negra a subir na tabela da Terceirona.

Após deixar o Leão Azul no final da Série B do ano passado, Rafinha assinou com o São Bernardo para a disputa do Paulistão. Após 10 jogos pela equipe do interior de São Paulo, o atacante se transferiu para o Vitória-BA, em maio deste ano.

Desde então, Rafinha disputou nove partidas com a camisa do Vitória-BA e marcou seis gols. A média do atacante com a camisa rubro-negra também é impressionante. Ele balança as redes a cada 135 minutos, ou seja, um jogo e meio.

Pé quente

Rafinha, ex-Remo, hoje defende o Vitória-BA (Pietro Capri/EC Vitória)

Rafinha também tem ganhado da torcida a fama de talismã do Leão da Barra na Série C. Nas cinco partidas que ele marcou gols na temporada, em apenas uma o Vitória saiu de campo derrotado. O revés ocorreu na rodada 9, quando o rubro-negro baiano saiu perdeu para o Volta Redonda, no Barradão.

Briga pela artilharia

Além de Vitória e Paysandu brigarem na próxima rodada pelos três pontos na tabela da Série C, outra disputa deve incendiar o jogo. Com seis gols, Rafinha é o vice-artilheiro da Terceirona do Brasileirão. Caso marque mais um, o atacante do Leão da Barra iguala o bicolor Marlon no topo da lista dos maiores marcadores da competição. Vale lembrar que Marlon não balança as redes há quatro partidas.

Como acompanhar a partida?

Paysandu e Vitória se enfrentam no domingo (17), às 16h, no estádio Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.