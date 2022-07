Vitória do Paysandu pode ajudar Remo na briga por uma vaga no G8 da Série C

Na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu vai enfrentar o Vitória-BA no próximo domingo (17), pela 15° rodada da competição. Além do resultado positivo ser importante para o clube bicolor, uma possível vitória do Papão pode ajudar o maior rival, o Remo, que busca uma recuperação na tabela.

No momento, o Vitória-BA é o 12° colocado, com os mesmo 18 pontos do Leão, que está na 13°. A equipe baiana leva vantagem sobre os azulinos apenas no saldo de gols, 2 contra 1.

Assim, se o Paysandu vencer a partida e o Remo pelo menos empatar com o ABC-RN, próximo adversário, o Leão conseguirá, no mínimo, subir uma posição. A equipe azulina ainda pode terminar a rodada ainda mais próximo do G8 do torneio. Isso porque a distância para o oitavo colocado, que é o São José-RS, é de apenas dois pontos.

Situação complicada para o Leão

Restam apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase na Série C, e o time azulino está em uma situação complicada. A equipe não vence uma partida há cinco rodadas, a última vitória foi contra o Campinense, em junho.

Com isso, de acordo com Chance de gol, os azulinos têm apenas 23% de probabilidade de chegar na próxima fase da Série C. Segundo o levantamento do site, para alcançar a classificação, a pontuação mínima é de 28 pontos, assim, o Leão precisa vencer três e empatar um dos últimos cinco jogos.

Além de Remo e Vitória, outros sete clubes estão disputando diretamente, uma vaga no G8. Por isso, qualquer ajuda deve ser bem-vinda e, para o Leão, o principal rival pode ser um colaborador na recuperação dos azulinos na tabela.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)