Após derrota para lanterna da Série C, chances de classificação do Remo caem pela metade

A derrota para o Atlético-CE não foi desastrosa apenas para os bastidores do Remo. O revés diante do lanterna do campeonato também deixou o Leão Azul em situação bastante delicada na briga pela classificação à próxima fase da Série C. Pelo menos é isso que aponta o levantamento feito pelo site Chance de Gol. De acordo com o estudo, a equipe azulina tem apenas 23% de probabilidade de alcançar os quadrangulares da Terceirona.

No momento, o Remo é o 13ª colocado do torneio, com 18 pontos conquistados em 14 rodadas. A equipe está a dois pontos de distância do Volta Redonda-RJ, primeiro clube dentro do G-8. No entanto, a tabela difícil do Leão na sequência do campeonato diminuiu as chances do time ficar entre os oito primeiros colocados ao fim da primeira fase da Série C.

Nas cinco rodadas que restam até o final desta etapa da competição, o Remo enfrenta o ABC-RN, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, Aparecidense-GO e Botafogo-SP. Dessas equipes, apenas o Ferrão, que briga contra o rebaixamento, está atrás do Leão na tabela.

Outro ponto que torna a missão do Remo ainda mais difícil é a projeção de pontos para a classificação à próxima etapa. De acordo com o Chance de Gol, a "pontuação de corte" para garantir uma vaga nos quadrangulares é 28. Para alcançar esse patamar, o Leão precisa vencer três e empatar um dos últimos cinco jogos. Vale destacar que a equipe azulina não vence no torneio de há mais de um mês.

Chances de rebaixamento são poucas

Ainda de acordo com o Chance de Gol, as chances de rebaixamento do Remo são irrisórias, mas aumentaram desde a última rodada. No momento, o Leão tem 3,5% de probabilidade de cair à Série D na próxima temporada. Já na rodada passada, a estatística apontava apenas 0,5% de chance de queda.

Na tabela, a briga contra o Z-4 também parece acirrada. O Remo está a apenas quatro pontos do Confiança-SE, primeiro time na zona da degola. Apesar disso, de acordo com a "pontuação de corte" estipulada pelo Chance de Gol, o Leão precisa apenas de mais uma vitória em cinco rodadas para se livrar do fantasma da Quarta Divisão.