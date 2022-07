Após nova derrota na Série C, ex-diretor do Remo critica presidente e ameaça de rebaixamento; vídeo

A terceira derrota do Remo nos últimos cinco jogos desta Série C não passou despercebida pela torcida. Ao final do jogo, onde os azulinos perderam por 3 a 1 para o lanterna da competição, um ex-diretor do clube gravou um vídeo onde fez pesadas críticas ao atual modelo de gestão do clube e pediu que "parem de enganar o torcedor'".

Marco Antônio Pina, o "Magnata", é advogado, já foi diretor de futebol, diretor de estádio, diretor jurídico e vice-presidente azulino. Hoje é conselheiro do clube e resolveu se manifestar após a derrota para o Atlético-CE, cuja folha salarial, segundo aposta o ex-dirigente, "não deve ser nem de R$ 200 mil".

Em sua fala, Magnata começa questionando o resultado. "Alô diretoria do Clube do Remo, alô presidente. Tomem vergonha na cara de vocês. Como é que submetem o Clube do Remo a uma humilhação dessa, perder para o lanterna do Campeonato da Terceira Divisão, que tinha até então oito gols e no Remo conseguiu fazer três? Se manquem!", critica.

Na sequência, Magnata cita a diferença entre as folhas salariais e ressalta que a despesa mensal com o elenco azulino tende a ultrapassar R$ 1 milhão. Ele diz ainda que "Se falar mal é oposição, é torcer contra o clube" e que, no ano passado, o clube chegou à Série B e em tempo recorde foi rebaixado.

"Ano passado, conseguimos a proeza de ir para a Série B e sete meses depois voltamos à Série C. Tivemos um prejuízo de, no mínimo, 25 milhões". Por fim, bastante indignado com o resultado, Magnata dá uma espécie de recado aos mandatários do clube. "Diretoria do Remo, não se cuidem, não tomem providência para ver se a gente não volta para a Série D. O recado tá dado", encerra.

A derrota do Remo para o Atlético-CE deixou o time ainda mais distante do G8, atualmente na 13ª posição, com 18 pontos, enquanto o time cearense, que era o lanterna, conseguiu subir duas posições e agora é o 18º. Na próxima rodada o Remo enfrenta o ABC-RN, atual quarto colocado, em Belém. O Núcleo de Esportes de O Liberal solicitou um posicionamento do clube, mas até o momento não houve retorno.