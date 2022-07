Remo: Gusmão atribui derrota a jogadores 'não comprometidos' e diz que pode deixar Vinícius no banco

"Uma derrota para se esquecer". Assim que o treinador do Remo, Gerson Gusmão, iniciou a entrevista coletiva após o revés para o Atlético-CE, neste domingo (10), pela 14ª rodada da Série C. De acordo com o comandante remista, a equipe fez a "pior partida" desde que chegou a Belém. Ele atribuiu esse desempenho ruim a "jogadores que não estão 100%" dedicados ao clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"No coletivo, não fomos bem. A responsabilidade, claro, é minha, que treinei e escalei os jogadores. Sei que algumas cobranças devem ser feitas e algumas já começaram agora no vestiário. Precisamos logo de uma mudança de atitude, mais combatividade. Alguns jogadores não estão 100% comprometidos e vamos cobrar mais deles. Tem atletas que não entregam tudo o que podem. Se eles não melhorarem, vão haver trocas", disse Gusmão.

VEJA MAIS

Assim como ocorreu no clássico Re-Pa, o goleiro Vinícius foi fortemente criticado pela torcida. No primeiro gol da equipe cearense, o arqueiro remista não dominou uma bola recuada e permitiu com que o adversário roubasse a posse e mandasse a bola na rede.

Sobre a presença de Vinícius no time titular, Gusmão foi categórico em dizer que nenhum jogador tem vaga fixa na equipe. Na entrevista, ele reconheceu a idolatria que o goleiro tem com o Fenômeno azul, mas não descartou a possibilidade de deixar o goleiro entre os reservas no próximo confronto pela Série C.

"Vinícius é um ídolo, um dos líderes do elenco. Realmente ele não está passando por um bom momento. Claro que todo atleta do Clube do Remo pode ser substituído, caso a gente veja a necessidade. Vamos pensar bem nisso nesta semana. Conversamos com ele nos últimos dias, procuramos entender o que estava acontecendo e vimos que não há outro problema, só a parte técnica. Sabemos que isso vai passar, mas nossa margem de espera é muito pequena. Pode ser que nas próximas rodadas haja uma troca no setor", avaliou.

O próximo confronto do Remo no Brasileirão da Série C será no próximo domingo (17), às 19h, contra o ABC-RN, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.