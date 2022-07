Com três mudanças no time titular, Remo é escalado para partida contra o Atlético-CE

O Remo está escalado para a partida contra o Atlético-CE pela 14ª roodada da Série C do Brasileirão. Para o duelo, que pode ser decisivo para as pretenções do Leão no campeonato, o téncico Gerson Gusmão modificou algumas peças da equipe titular.

O atacante Netto Norchang, que esteve entre os reservas no clássico Re-Pa da rodada passada, entrou na equipe titular no lugar de Fernandinho. Além dele, Albano ocupa o espaço deixado por Erick Flores e Igor Moraes entra nos onze iniciais no lugar de Daniel Felipe.

Artilheiro da equipe na temporada e recém-recuperado de uma lesão na coxa, o atacante Brenner ainda não figura entre os titulares. O jogador, que ainda não está na melhor forma física, começa a partida no banco de reservas e deve entrar na segunda etapa.

Veja a escalação completa do Remo: