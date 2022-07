Com falhas decisivas, Vinícius vive momento difícil e torcedores do Remo pedem 'banco' ao goleiro

Com mais de 200 jogos com a camisa do Remo e seis temporadas à frente da meta azulina, o goleiro Vinícius vem sendo muito questionado pela torcida do Leão Azul, após constantes falhas ocorridas no Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador que é ídolo do clube, vive uma fase difícil e muitos torcedores pedem a saída do Camisa 1 do time e outros até sua aposentadoria do futebol.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Aos 37 anos, três títulos do Parazão, campeão da Copa Verde e um acesso para a Série B no Remo. Titular absoluto na equipe azulina e idolatrado por torcedores. Esse era o goleiro Vinícius, do Remo, até o início da Série C. Falhas em jogos de forma constantes, deixaram o torcedor remista “cabreiro” na disputa do Brasileiro e na sequência do Camisa 1 no gol azulino.

VEJA MAIS

Em mais uma falha na Série C, dessa vez diante do Atlético-CE, alguns torcedores do Remo pedem para que o goleiro Vinícius não seja mais o titular na equipe nos próximos jogos. O Leão Azul possui três goleiros reservas, Zé Carlos, de 27 anos, que jogou pelo Águia o último Campeonato Paraense, além de Yago Daurb, de 22 anos, que veio das categorias de base do Flamengo-RJ e foi campeão da Copa São Paulo pelo clube rubro-negro. Fechando o grupo de goleiros está Jorge Pazetti, de 21 anos, que teve passagens pela base da Ponte Preta-SP, Guarani-SP e Penapolense-SP.

Assista à falha de Vinícius contra o Atlético-CE

O técnico Gerson Gusmão, após a partida diante do Atlético-CE, conversou com Vinícius no vestiário do Estádio Presidente Vargas e falou em coletiva, que nenhum jogador no Remo é insubstituível e que podem ocorrer trocas, inclusive no gol, já que, segundo Gusmão, não existe tempo para o Remo na competição e que mudanças devem acontecer, seja ela em qualquer posição.

VEJA MAIS

Faltando cinco rodadas para o término da primeira fase da Série C, o Remo está na 13ª posição com 18 pontos conquistados e fora do G8, grupo dos clubes que hoje estariam classificados para o quadrangular final do Brasileirão. Cada partida nessa reta final será uma “decisão” para o Leão, que veio de um rebaixamento da Série B, competição que não disputava há 14 anos, mas que durou apenas sete meses para o Leão.

Veja alguns comentários de torcedores em relação ao goleiro Vinícius: