Zé Carlos deve ser substituto de Vinícius caso ídolo do Remo seja colocado entre os reservas

Ídolo azulino, o goleiro Vinícius vive momento de crise dentro do Remo. Após falhar nas duas últimas rodadas da Série C, o arqueiro passou a ser questionado pela torcida do Leão Azul, que pede a ida do jogador para o banco de reservas. Caso isso aconteça, o mais cotado para assumir a meta remista é o goleiro Zé Carlos, ex-Águia de Marabá.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, Zé Carlos é quem tem treinado com ritmo mais próximo aos titulares. Nas últimas partidas pela Série C, o goleiro foi relacionado para ocupar a posição de reserva imediato de Vinícius.

Com 27 anos, Zé Carlos chegou ao Remo em abril, após boas atuações pelo Águia de Marabá, no Campeonato Paraense. Antes do Azulão, o atleta coleciona passagens por Sinop-MT, Cuiabá, União Rondonópolis-MT, Democrata de Sete Lagoas-MG, Sampaio Corrêa-RJ, Nova Iguaçu e Ação-MT. No estadual deste ano, Zé Carlos disputou seis partidas e foi vazado 10 vezes.

Após a derrota do Remo para o Atlético-CE, pela 14ª rodada da Série C, o técnico azulino, Gerson Gusmão não descartou a possibilidade de deixar o goleiro entre os reservas. O treinador reconheceu a idolatria que o goleiro tem com o Fenômeno azul, mas afirmou que nenhum jogador tem vaga fixa na equipe.

O próximo confronto do Remo no Brasileirão da Série C será no próximo domingo (17), às 19h, contra o ABC-RN, no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.