Vem barca aí! Reunião nesta terça-feira pode definir lista de dispensas no Remo

A derrota para o Atlético-CE no último domingo (10) deixou o clima pesado no Baenão. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, uma reunião entre membros da diretoria azulina deve ser realizada nesta terça (12), para dar uma "chacoalhada" no elenco do Leão. A expectativa é de que, após a conversa, uma lista de dispensa de jogadores seja divulgada.

De acordo com a fonte, a reunião vai definir medidas para "tirar certos atletas da zona de conforto". A informação vai ao encontro das ideias do treinador remista, Gerson Gusmão, que declarou existirem jogadores que "não estão 100% comprometidos com a equipe".

A postura de Gerson na entrevista, inclusive, foi elogiada por parte dos diretores do Remo. Os dirigentes entendem que o treinador fez um diagnóstico "racional" do que ocorre nos vestiários azulinos, o que ajuda na tomada de decisões futuras sobre o elenco.

Remo em crise

No estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da Série C, o Remo foi derrotado para o Atlético-CE, então lanterna da competição. A partida foi marcada por golaços da equipe cearense e uma falha do goleiro Vinícius, ídolo da equipe.

Com o resultado, o Remo completou cinco partidas sem vencer na Série C e ficou ainda mais distante do G-8. No momento, a equipe azulina está na 13ª colocação, com 18 pontos conquistados em 14 jogos.

A próxima partida remista pela Terceirona será no próximo domingo (17) no estádio Baenão, em Belém, contra o ABC-RN, às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.