Após mais uma derrota como visitante na Série C, Remo tem aproveitamento de Z-4 longe de Belém

A derrota do Remo para o Atlético-CE no último domingo (10), pela 14ª rodada da Série C, além de afundar a equipe azulina na maior crise da temporada até então, fez manter uma tendência negativa do clube fora de casa. Com apenas uma vitória conquistada em sete jogos disputados longe do estádio Baenão, o Leão Azul tem, distante de Belém, aproveitamento de times que ocupam a zona de rebaixamento.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O Remo é o quarto pior visitante da Série C. Além da única vitória conquistada fora de casa, diante do Confiança-SE, pela 4ª rodada do torneio, o Leão Azul só tem mais um empate, arrancado diante do Figueirense, há duas semanas. Fora esses resultados, a equipe remista soma cinco derrotas longe de Belém.

VEJA MAIS

Os placares fazem com que o Remo tenha um aproveitamento bem ruim distante do Baenão. O Leão conquistou apenas 19% dos 21 pontos disputados como visitante. Pior que a equipe azulina neste quesito estão apenas Ferroviário, Confiança e Brasil de Pelotas.

Vale destacar que duas das equipes citadas, Confiança e Brasil de Pelotas, se encontram na zona de rebaixamento do torneio. A equipe gaúcha, inclusive, é a lanterna do torneio, com 11 pontos conquistados em 14 jogos. Já o clube de Sergipe é o primeiro dentro do Z-4, com 14 pontos ganhos.

O Ferroviário, única equipe do trio citado que não está na zona de rebaixamento, também não está em situação confortável no torneio. O clube cearense é 16ª colocado, última equipe fora do Z-4 da Terceirona.

A derrota do Remo contra o Atlético-CE foi a sexta da equipe no torneio. O Rubro-Negro cearense saiu na frente, após falha do goleiro remista, Vinícius. O Leão até buscou o empate, com Leandro Carvalho, mas sofreu mais dois gols na reta final de jogo, marcados por Wilker e Vitinho.

Para voltar a vencer na Série C, o Leão encara o ABC-RN na próxima rodada, no estádio Baenão, em Belém. Dentro de casa, o retrospecto azulino é até positivo: a equipe é a quinta melhor do Brasileirão neste quesito. A partida, que começa às 19h do domingo (17), terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.