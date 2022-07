Técnico sobre assistir jogo do Remo. 'Vou namorar. Ainda não vi nenhuma calcinha depois que cheguei'

Uma declaração inusitada chamou a atenção nos bastidores da Série C. O técnico do Ferroviário, Francisco Diá, durante entrevista coletiva, foi questionado sobre a partida do Remo contra a equipe do Atlético-CE e saiu-se com uma resposta inusitada e bem humorada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Diá estava cercado de repórteres, quando um deles perguntou se o treinador não assistiria o jogo do Remo, que será adversário do time cearense na 17ª rodada da Série C, mas ao contrário do que se esperava, o comandante largou o real desejo sem cerimônia. "Amanhã eu vou namorar".

SAIBA MAIS



A resposta pega o jornalista de surpresa e num sotaque nordestino mostra espanto. "Ixi! Não vai ver o jogo?", insiste, sendo respondido de imediato. "Não, porque eu não vi nenhuma calcinha depois que eu cheguei. Nem dormindo eu estou, então amanhã eu vou namorar", detalha.

Para não demonstrar indiferença, o técnico deixou claro que seus comandados da comissão técnica farão a função, enquanto Diá 'tira o atraso'. "Vou mandar o auxiliar para trabalhar, e ele passa para mim tudo com a análise de desempenho, ai na segunda-feira vamos pensar no Remo. Agora não. É contra o Campinense", encerra.

O Ferroviário é o atual 16º colocado na Série C, com 15 pontos, um a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o Confiança, que perdeu para o Paysandu por 1 a 0, no último sábado.

Veja: