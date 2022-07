Defesa de Thiago Coelho na vitória do Paysandu sobre o Confiança repercute na internet; veja

A vitória sobre o Confiança pelo placar de 1 a 0, na última rodada da Série C, foi bastante comemorada pela torcida, mantendo o time na vice-liderança da Série C, há cinco rodadas do fim da primeira fase. Entre os destaques da partida, a defesa do goleiro Thiago Coelho, evitando o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo foi a mais celebrada pela Fiel Bicolor.

Depois de sair no placar no início do segundo tempo, o Paysandu conseguiu administrar a partida, que já se encaminhava para os minutos finais, quando um susto tomou conta das arquibancadas. Aos 49 do segundo tempo, o ataque do Confiança por pouco não empatou a partida, quando Rai completou cruzamento da esquerda, numa cabeceada difícil, que o goleiro bicolor precisou operar um milagre, para evitar o empate.

A "ponte" cheia de estilo imediatamente virou assunto entre os torcedores. Nas redes sociais o goleiro foi bastante parabenizado pela atuação. Confira alguns comentários: