Sem vencer há três jogos, Paysandu recebe o Confiança, pela Série C

Há três jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu vem de empate no Re-Pa. Apesar dos sete pontos perdidos nos últimos nove disputados, o Papão ainda é o vice-líder da competição. Em busca de se manter entre os primeiros, o clube bicolor recebe o Confiança, que briga contra o rebaixamento, neste sábado (9), às 19h, no Estádio da Curuzu.

O Paysandu começa esta 14ª rodada da Terceirona com 23 pontos em 13 partidas. No entanto, mesmo com três pontos a menos que o líder, o Mirassol, ainda que o Papão vença o Dragão e a equipe paulista seja derrotada, o Bicola não assume a liderança, por causa dos critérios de desempate.

Desfalques

O atacante Alessandro Vinícius, do Paysandu, está suspenso da próxima rodada da Série C do Brasileirão, após ter recebido o cartão amarelo no banco de reservas, no Re-Pa. Já o volante Bileu e o meia Ricardinho permanecem de fora, se recuperando de lesões.

Contra o Confiança, o Paysandu tem quatro jogadores que correm risco de serem suspensos. Os laterais Leandro Silva e Patrick Brey, o volante Mikael e o atacante Marcelo Toscano têm dois cartões amarelos 'na conta' e estão a mais uma advertência de serem desfalques para os próximos jogos.

Confiança

Após vencer o Volta Redonda, na última rodada, o Confiança inicia este fim de semana de Série C na 16ª colocação. A equipe sergipana está a dois da zona de rebaixamento. Na tentativa da salvação, o Dragão enfrenta pelo menos três times que estão no G8, incluindo o Paysandu. Algo que promete não ser tarefa fácil para o Confiança.

Lance a lance

O duelo entre Paysandu e Confiança, duas equipes que buscam a recuperação no torneio, tem cobertura completa pelo O Liberal. Acompanhe a partida ao vivo e lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Paysandu x Confiança

Série C - 14ª rodada

Data: 09/07/2022 (sábado)

Local: Curuzu

Horário: 19h

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael e João Vieira; Serginho, José Aldo e Marlon; Marcelo Toscano.

Técnico: Márcio Fernandes.

Confiança: Ewerton; Carlos Eduardo (Cascardo), Raphael, Adalberto e Rai; Bruno Camilo (Lucas Gabriel), Luiz Otávio e Ítalo; Matheusinho (Pedro Oliveira), Alyson (Lucas Ferreira) e Tcharlles (Renan Gorne).

Técnico: Vinícius Eutrópio