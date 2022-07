Paysandu: Fernandes questiona intenções de árbitro baiano que apitou a partida contra o Confiança

Apesar da vitória de 1 a 0 sobre o Confiança no último sábado (9), pela 14ª rodada da Série C, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, ficou na bronca com a arbitragem do juiz baiano Diego Pombo Lopez. De acordo com o treinador bicolor, o árbitro teria usado "pesos diferentes" para punir jogadores do Papão e do Dragão.

"Isso [os desfalques] vai dificultar ainda mais o nosso plantel, que não é numeroso. A gente tem que ver a melhor forma apra jogar contra o Vitória-BA lá. Hoje, recebemos cartões em excesso. Tirando o Mikael, que forçou um cartão, tiveram lances que os jogadores do Confiança bateram da mesma forma, mas não foram advertidos", disse.

Questionado sobre se o fato do árbitro Diego Pombo Lopez ser do Bahia, mesmo estado do Vitória, próximo adversário do Paysandu na Série C, Fernandes disse que a situação é incômoda. Segundo ele, o fato "abre precedentes" para que a comissão técnica do Paysandu desconfie das intenções do juiz.

"É uma coisa que a CBF precisa ter cuidado. Não se pode colocar um árbitro baiano para apitar uma partida de um adversário do Vitória na rodada seguinte. Não afirmo que o árbitro tenha a intenção de nos prejudicar, mas fica a dúvida. Era algo que a CBF tinha que evitar.

A próxima partida do Paysandu pela Série C será no próximo domingo (17), contra o Vitória-BA, fora de casa, pela 15ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.