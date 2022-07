Saiu o listão! Cinco jogadores do Remo são dispensados e Leão encontra dificuldades para contratar

O atual campeão paraense e da Copa Verde vive uma crise no Campeonato Brasileiro da Série C, principal competição do clube nesta temporada. O Remo está fora do G8 e perdeu na última rodada para o então lanterna da competição, o Atlético-CE, por 3 a 1. As consequências foram as dispensas de cinco atletas, confirmada por uma fonte ao O Liberal.

O goleiro Jorge Pazetti, o zagueiro Kevem, o meio-campista Lailson, além dos atacantes Fernandinho e Rodrigo Pimpão, foram desligados do clube, após reunião entre os membros da diretoria de futebol, técnico Gerson Gusmão e o presidente Fábio Bentes.

Mercado difícil

A diretoria azulina corre atrás de algumas contratações para o restante do campeonato, porém, o momento do Leão Azul na tabela e a possível desclassificação ainda na primeira fase, dificultam o acerto com atletas, que não querem ser contratados para jogar apenas quatro ou cinco jogos.

Perfil dos jogadores dispensados pelo Remo

Goleiro – Jorge Pazetti: Atleta de 21 anos, teve passagens pela base da Ponte Preta-SP, Guarani-SP e também Penapolense-SP. Foi contratado pelo Remo no início da temporada visando uma renovação no quadro de goleiros azulinos, comandando pelo preparador Juninho Macaé. Com as chegadas de Yago Darub e Lucão, o atleta perdeu espaço no clube.

Zagueiro Kevem: Cria das categorias de base do Remo, Kevem, de 21 anos, não conseguiu reeditar as boas atuações de 2019, antes de ser vendido ao Mirassol-SP, clube que detentor de seus direitos econômicos. Campeão estadual em 2018, 2019 e 2021, além da Copa Verde, Kevem sofreu com várias contusões desde o ano passado e nesta temporada jogou apenas sete partidas, três delas como titular. O jogador teve seu vínculo renovado com o Remo até o final deste ano, mas não aproveitou as oportunidades.

Meio-campista Lailson: Revelado pela Desportiva de Marituba, Lailson chegou ao Remo em 2018, para a disputa do estadual Sub-20. Foi para o profissional, fez parte do elenco que siubiu para a Série B, foi emprestado para o Esportivo-RS e Caeté-PA e teve seu contrato renovado com o clube azulino até o fim desta temporada, mas teve o vínculo encerrado. Em 2022 Lailson jogou sete vezes, apenas uma como titular.

Atacante Fernandinho: Com 30 anos, Fernandinho chegou ao Remo para as disputas da Copa do Brasil e Série C e entrou em campo 16 vezes com a camisa do Leão Azul, seis delas como titular. Defendendo o Remo, Fernandinho marcou três gols.

Atacante Rodrigo Pimpão: A chegada de Pimpão foi com toda “pompa” de futuro ídolo. Suspense, jogador abrindo mão de multa para jogar no Leão, urso de pelúcia com música nas redes sociais, mas o atleta foi questionado pela torcida por suas atuações. Aos 34 anos, Rodrigo Pimpão não rendeu o que o torcedor esperava, atuou em 11 partidas pelo clube, sete como titular e marcou um gol.