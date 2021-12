CBF faz homenagem ao Remo em seu perfil nas redes sociais e torcedores pedem 'Recopa Norte-Nordeste'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou em seu perfil oficial no Twitter, os clubes que conquistaram as competições regionais em 2021 no Brasil. O Bahia-BA foi citado pelo título da Copa do Nordeste e o Remo pela conquista inédita da Copa Verde, nos pênaltis, diante do Vila Nova-GO, no Baenão.

A publicação da instituição que comanda o futebol nacional, foram postadas fotos de dois clubes campeões, curiosamente, um do Norte e outro da região Nordeste. A CBF parabenizou as agremiações, porém, vários torcedores solicitaram, à entidade que comanda o futebol nacional, uma disputa entre os clubes e vários nomes como “Recopa Norte-Nordeste”, “Torneio dos Campeões” e “Super Copa Norte-Nordeste” foram citados.

“Podia rolar um torneio dos campeões entre Bahia x Remo”

“Podia rolar a Super Copa Norte-Nordeste”

“Já pode ter essa Super Taça Norte-Nordeste. Reflita, CBF”

“Vai um Norte-Nordeste, CBF?”