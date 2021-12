Bentes diz que jurídico do Remo está acompanhando processo que pode levar clube de volta à Série B

O presidente do Remo, Fábio Bentes, disse que está acompanhando de perto o desenrolar do imbróglio judicial que pode trazer o Leão de volta à Série B. O Avaí, clube que conseguiu o acesso à elite do Brasileirão, pode ser punido com a perda de pontos devido à dívidas trabalhistas. Caso seja punido, o time de Santa Catarina pode até ser rebaixado. Com isso o Leão Azul "recuperaria" a vaga na Segundona.

Em contato com a equipe de O Liberal, Bentes disse que a situação está sendo monitorada pelo departamento jurídico do Remo. Caso a Justiça defina algo, o clube deve se manifestar.

A denúncia contra o Avaí ocorreu na última segunda-feira (27). No entanto, o clube foi intimado nesta quinta (30) a prestar depoimentos sobre o caso. A equipe catarinense deve se manifestar em até três dias.

O Avaí terminou a Série B na quarta posição com 64 pontos, conquistando o acesso à Série A para 2022. O CSA-AL, ficou em quinto, com 62. Já o Remo foi rebaixado com 43 pontos, na 17ª posição, sendo o primeiro clube no Z-4. Para que o Remo se salve, o Avaí teria que perder 22 pontos.