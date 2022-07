Com Rodrigo Pimpão na lista, Remo dispensa cinco jogadores, afirma jornalista

Como informado pela equipe de O Liberal, o Remo definiria uma lista de dispensas para dar uma "chacoalhada" no elenco, já que o Leão está fora do G8 da Série C do Brasileirão. Segundo o jornalista Abner Luiz, o clube azulino dispensará cinco jogadores: os atacantes Fernandinho e Rodrigo Pimpão, o volante Laílson, o zagueiro Kevem e o goleiro Jorge Pazetti.

O técnico Gerson Gusmão está participando ativamente das mudanças no elenco. Após a derrota para o Atlético-CE, Gerson concedeu entrevista coletiva onde críticou a postura de vários jogadores do elenco - sem dar nomes. Além disso, deixou no ar a possibilidade do goleiro Vinícius ir para o banco de reservas.

A próxima partida remista pela Terceirona será no próximo domingo (17) no estádio Baenão, em Belém, contra o ABC-RN, às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.