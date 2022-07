Remo: Após derrota para o lanterna da Série C, presidente Fábio Bentes diz: 'estamos envergonhados'

Após a derrota para o então lanterna da Série C e o distanciamento do G8, que resultou na dispensa de cinco jogadores, o presidente do Remo, Fábio Bentes, e disse que estava envergonhado pelo que o time produziu diante do Atlético-CE. Bentes afirmou que a cobrança sempre existiu no Baenão e que não existe outra alternativa para o elenco que não seja a classificação para o quadrangular da Série C.

“Queria deixar meu pedido de desculpa, estamos envergonhados com o que ocorreu no último jogo contra o Atlético-CE, não pode perder daquela forma, com aquele placar, com o elenco que temos, com o grupo que montamos isso é inadmissível. A cobrança existiu assim como vinha existindo diante dos outros resultados, mas dessa vez decidimos desligar do elenco alguns atletas, que na nossa opinião não estão mais ajudando e que precisa dar essa renovada no elenco”, disse.

Mais alguns podem sair

Fábio Bentes afirmou que alguns jogadores passam por avaliações de forma interna e que podem deixar o clube. O presidente azulino avaliou que o elenco montado não era para estar passando por essa situação dentro da competição e que não existe outra opção a não ser passar de fase.