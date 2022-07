Fábio Bentes confirma nomes dos cinco dispensados do Remo; veja a lista

O presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou que cinco jogadores não fazem mais parte do elenco azulino para o restante da temporada. Conforme foi adiantado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, deixam o Baenão o goleiro Jorge Pazetti, o zagueiro Kevem, o volante Laílson e os atacantes Fernandinho e Rodrigo Pimpão. O anúncio foi feito em um pronunciamento à imprensa nesta terça-feira (12).

De acordo com o presidente azulino, os atletas citados já foram comunicados do desligamento. O clube iniciou os trâmites legais para romper os vínculos com os jogadores e só vai anunciar as saídas oficialmente quando o processo estiver concretizado.

Ainda de acordo com Bentes, novas dispensas ainda podem ocorrer nos próximos dias. A direção do clube está em contato com a comissão técnica para avaliar o desempenho de outros atletas. Caso mais jogadores saiam do Baenão, o mandatário azulino disse que vai realizar um novo pronunciamento à torcida.

“Existe algumas avaliações sendo feitas de outros atletas. Oportunamente se agente definir por não permanecer com mais algum, comunicamos isso ao torcedor. Estamos focados em classificar, não existe outra hipótese, não tem outra alternativa para esse time. O elenco que foi montado, desde o começo, quando foi anunciado, todos foram unanimes, torcida, imprensa, foi montado para subir, disputar o título. Infelizmente o elenco não deu liga, trocamos o treinador, não conseguimos vencer, mas confiamos no trabalho dos atletas que estão ficando e do treinador, que é um grande profissional e que tem mostrado no dia a dia, mostrando qualidade e comprometimento que a gente precisa”, falou.

Remo em crise

No estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da Série C, o Remo foi derrotado para o Atlético-CE, então lanterna da competição. A partida foi marcada por golaços da equipe cearense e uma falha do goleiro Vinícius, ídolo da equipe.

Com o resultado, o Remo completou cinco partidas sem vencer na Série C e ficou ainda mais distante do G-8. No momento, a equipe azulina está na 13ª colocação, com 18 pontos conquistados em 14 jogos.

A próxima partida remista pela Terceirona será no próximo domingo (17) no estádio Baenão, em Belém, contra o ABC-RN, às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.