Goleiro do Paysandu, Thiago Coelho analisa ausências contra o Vitória e comemora momento no clube

Após a vitória sobre o Confiança, o Paysandu já iniciou os trabalhos para a visita ao Vitória, no domingo (17), às 16h, no Estádio Barradão. Para o duelo, o Papão possui pelo menos três desfalques de titulares - o meia José Aldo, o volante Mikael e o zagueiro Genílson.

Apesar de reconhecer a falta que os atletas farão, especialmente por fazerem parte da 'espinha dorsal' do grupo, o goleiro Thiago Coelho prefere destacar o outro lado destas ausências. Segundo Thiago, o cenário representa uma oportunidade para os demais atletas.

"A forma de jogar não muda [mesmo com as suspensões]. Claro que os jogadores que vão ficar de fora são titulares e importantes para o nosso grupo. Mas tanto os que vinham jogando com os que estão no banco também o são e fazem a diferença. É uma oportunidade para eles", declarou o goleiro.

Por falar em Thiago Coelho, o camisa um bicolor continua sendo elogiado pelo momento no Bicola, com destaque para a defesa que garantiu o triunfo sobre o Confiança. O goleiro fez questão de agradecer o carinho do torcedor, que o ajudou a superar o início conturbado na Curuzu.

"Estou muito feliz por ter ajudado o Paysandu a sair com a vitória. A gente sabe que às vezes a bola não chega muito, mas temos que estar preparados durante os 90 minutos. O apoio da torcida é fundamental e estamos no caminho certo", concluiu.

A partida entre Vitória e Paysandu, válida pela 15ª rodada da Terceirona, tem transmissão ao vivo e lance a lance pelo portal OLiberal.com.