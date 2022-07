Paysandu pode ter dupla de zaga inédita para partida contra o Vitória-BA, pela Série C; entenda

O Paysandu poderá ter uma dupla de zaga inédita como titular para a partida do próximo domingo (17) contra o Vitória-BA, no estádio Barradão em Salvador, pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro. Com os possíveis vetos de Lucas Costa e Marcão - lesionados - e a suspensão de Genilson, Bruno Leonardo e Douglas terão a oportunidade de começar jogando pela primeira vez sob o comando do técnico Márcio Fernandes.

Dos componentes da dupla, Bruno Leonardo é o mais experiente, mas tem tido atuações criticadas pela torcida bicolor. Desde que chegou ao Paysandu, em abril, o zagueiro atuou em 12 partidas, sendo sete delas como titular. O jogador, inclusive, esteve entre os onze iniciais do duelo contra o Confiança-SE, na rodada passada da Terceirona.

Já Douglas pode ter pela frente a "chance de ouro" com a camisa bicolor. Contratado do Tapajós após o final do Parazão, o zagueiro pouco foi relacionado para as partidas do Papão na temporada e chegou até a compor a equipe sub-23 do Bicola, que disputa o Brasileirão de Aspirantes. No entanto, o jogador conseguiu estrear pelo clube também na rodada passada, contra o Confiança, quando jogou poucos minutos.

Paysandu deve buscar zagueiros no mercado

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal na última segunda-feira (11), o membro da comissão de futebol do Paysandu Roger Aguilera disse que o clube está em busca de reforços para duas posições: zaga e ataque. Um terceiro nome deve ser buscado no mercado, mas a posição ainda está sendo discutida entre diretoria e comissão técnica. Sobre essas contratações, o empresário disse o Papão já teria feito contato com os alvos no mercado da bola e obteve respostas positivas, por causa do desempenho da equipe na Terceirona.