Nas redes sociais, Roger Aguilera fala sobre reforços no Paysandu: 'vamos contratar'

A diretoria do Paysandu está trabalhando para anunciar novos jogadores nos próximos dias. Questionado por um torcedor nas redes sociais, o membro da comissão de futebol bicolor Roger Aguilera disse que novas contratações devem ocorrer em breve.

O empresário Roger Aguilera é "homem forte" na diretoria bicolor. No início da temporada, ele fez parte do departamento que ajudou a montar o elenco que disputou o Campeonato Paraense e a Copa do Brasil pelo Papão. No entanto, desde o início da Série C, o Bicola está sem anunciar novos jogadores.

A chegada de reforços no Paysandu já está sendo pensada pela diretoria há algumas semanas. No dia 29 de junho, data das eleições na Federação Paraense de Futebol (FPF), o presidente bicolor, Maurício Ettinger, disse que pelo menos três jogadores devem ser anunciados até o dia 3 de agosto, data limite para a inscrição de jogadores na Série C.

Para divulgar novas contratações, o Paysandu pode estar de olho na abertura da janela de transferências dos clubes das séries A e B. Segundo uma determinação da CBF, todas as transferências envolvendo equipes das duas divisões devem ocorrer entre os dias 18 de julho e 15 de agosto.

Até a reabertura da janela, o Paysandu terá mais um jogo pela Série C. No domingo, às 16h, o Bicola enfrenta o Vitória-BA, pela 15ª rodada da Terceirona. A partida, que ocorre no estádio Barradão, em Salvador, terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.